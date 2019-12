Agent binnen een jaar voor hof van beroep voor verschillende brandstichtingen WHW

09 december 2019

17u51 0 Sint-Pieters-Leeuw De agent van de zone Brussel-Zuid die begin dit jaar veroordeeld werd tot 2 jaar cel voor 3 brandstichtingen en verzekeringsfraude heeft beroep aangetekend. De zaak zal wel pas gepleit worden op 14 december 2020.

L.L. (36) heeft zelf steeds ontkend dat hij iets te maken had met de vele brandstichtingen die Vlezenbeek en omgeving teisterden in 2016. Niet minder dan 6 brandstichtingen werden hem door het parket ten laste gelegd, gaande van zijn eigen wagen over een doos met papiersnippers bij buren tot een parasol van een café waar hij net dan iets aan het drinken was. De rechter veroordeelde hem voor 3 van deze brandstichtingen. Een van de drie was de brandstichting in zijn eigen wagen Het parket opperde dat hij deze in brand had gestoken om het verzekeringsgeld op te strijken. De andere brandjes werden vervolgens misschien wel aangestoken om de brand van zijn eigen auto te verdoezelen.

De zaak werd maandag ingeleid voor het hof van beroep maar omdat verschillende partijen om conclusietermijnen vroegen werd de zaak uitgesteld tot december 2020.