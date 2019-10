Afwezige bijzitters sturen ook massaal hun kat naar de rechtbank WHW

24 oktober 2019

17u09 0 Sint-Pieters-Leeuw Een eerste lading van tien bijzitters die niet of te laat waren komen opdagen riskeren een geldboete van 600 euro. Opvallend: 8 van de 10 gaven verstek voor hun proces.

Acht van de twaalf personen die gedagvaard werden blonken net als in mei bij de verkiezingen uit in afwezigheid. Bovendien werden twee dossiers uitgesteld waardoor er slechts twee beklaagden in persoon aanwezig waren. In een lege rechtszaal deden ze hun verhaal.

Verkeersongeval

Een vijftiger uit Sint-Pieters-Leeuw beweerde dat hij geen enkele oproeping had gekregen, niet om als bijzitter op te treden en zelfs niet om te gaan stemmen. “Ik ben mijn stembrief op 26 mei nog moeten gaan ophalen op de gemeente”, klonk het. Eén probleem: in het dossier zat een door de man op 10 mei ondertekend document waarin hij te kennen gaf dat hij zijn oproeping als bijzitter ontvangen had. Een jonge vrouw uit Sint-Pieters-Leeuw had de oproeping fout begrepen en dacht dat het om haar stembrief ging. “Ik had in die periode veel aan mijn hoofd doordat mijn dochter zwaargewond was geraakt bij een verkeersongeval”, verklaarde ze. “Toen ik de minnelijke schikking kreeg, begreep ik mijn fout.” Bovendien betaalde de vrouw de minnelijke schikking wel, maar gebeurde dit enkele dagen te laat. Het parket vroeg voor haar een geldboete met uitstel.

103 dagvaardingen

In totaal waren het maar liefst 486 mensen die op 26 mei niet of te laten kwamen opdagen als bij- of voorzitter, zonder dat zij daarvoor een wettige reden konden aantonen. Al die mensen kregen eerst de kans om een minnelijke schikking van 250 euro te betalen en 383 van hen gingen ook op dat aanbod in. De 103 personen die niet betaalden, werden gedagvaard voor de correctionele rechtbank. Ook de volgende weken zullen bijzitters -en 1 voorzitter- moeten verschijnen.