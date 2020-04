Afscheid van Karlos De Wilde (1936-2020): de kunstenaar die mensen gelukkig wilde maken Bart Kerckhoven

02 april 2020

21u33 0 Sint-Pieters-Leeuw In Sint-Pieters-Leeuw is woensdag Karlos De Wilde overleden op 83-jarige leeftijd. De Wilde is één van de bekendste schilders van de gemeente en ontwikkelde door de jaren heen een unieke stijl. Kunstliefhebbers waren gek op zijn werk maar Karlos zelf bleef bescheiden. “Ik wilde vooral de mensen gelukkig maken”, klonk het vier jaar geleden.

Karlos De Wilde sukkelde met zijn gezondheid en overleed woensdag in woonzorgcentrum Zilverlinde. Met hem verliest de Leeuwse kunstwereld één van haar grootste iconen. De Wilde was afkomstig van het Waasland en verhuisde meer dan vijftig jaar geleden naar Sint-Pieters-Leeuw. Hij studeerde aan Sint-Lucas in Gent en ging aan de slag als tekenaar in Brussel. Samen met zijn vrouw zocht en vond hij dichterbij het werk in het Leeuwse gehucht Zuun een nieuwe thuis. In 2005 verklapte hij in een interview met ondergetekende waar hij zijn kunstwerken maakte. “Ik heb een eigen atelier op zolder”, vertelde hij. “Het is niet groot, maar toch groot genoeg om er rustig te kunnen werken. Mijn vrouw noemt het al lachend mijn heiligdom want ik breng er heel wat tijd door. Wanneer mijn kleinzoon op bezoek is, trekken we vaak naar het atelier waar hij graag knutselt. Dat stoort me helemaal niet want ik hou ervan om alles te delen. En zo maakt hij op een leuke manier ook kennis met kunst.”

Als graficus en schilder verbeterde hij zichzelf decennia lang en zo ontwikkelde hij een eigen onnavolgbare stijl waarbij de zographostechniek hanteerde: een techniek gebaseerd op de Griekse iconen. In 2015 werd hij in cultureel centrum Coloma geëerd met een hommagetentoonstelling. Toen al was hij gestopt met kunst maken door zijn gezondheidsproblemen maar hij bleef er wel gepassioneerd over vertellen. “Ik heb al die jaren geprobeerd om de mensen met mijn kunstwerken gelukkig te maken”, blikte hij zelf terug aan de vooravond van die tentoonstelling. “Er is al zoveel ellende in de wereld en je moet het goede ook durven zien. Dat is altijd een drijfveer geweest. De liefde en de schoonheid gaf zoveel inspiratie.”

Karlos De Wilde was dan wel geen geboren en getogen Leeuwenaar; hij engageerde zich wel in het sociale leven van de gemeente. Zo werd hij lid van het Davidsfonds en was hij actief bij kunstvereniging Leeuwart. De Wilde was er liefst 46 jaar lid en werd ook voorzitter. Het Davidsfonds bracht ook al hulde aan hem door hem het Erediploma Vic Feytons te overhandigen waarmee inwoners gevierd worden die Sint-Pieters-Leeuw internationaal op de kaart zetten.

Door de coronacrisis wordt er in intieme kring afscheid genomen van Karlos De Wilde maar later zal nog een herdenkingsplechtigheid georganiseerd worden.