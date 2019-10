Acht Ruisbroekenaren met laag inkomen renoveren hun huis met provinciaal geld Bart Kerckhoven

10u50 2 Sint-Pieters-Leeuw In Ruisbroek is gestart met de renovatie van acht woningen waarvan de eigenaars een laag inkomen hebben. De provincie Vlaams-Brabant wil zo de kwaliteit en het energieverbruik van hun huizen verbeteren.

De werfkeet werd geplaatst en de eerste dakwerken en vernieuwing van de verwarming zijn begonnen. De provincie Vlaams-Brabant stelde 300.000 euro ter beschikking aan het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw voor de uitvoering van renovatiewerken “We streven naar een provincie waar zoveel mogelijk mensen betaalbaar en duurzaam kunnen wonen”, zegt gedeputeerde voor Wonen Bart Nevens (N-VA). “Uit onderzoek blijkt dat de laatste tien jaar de situatie van ouderen, mensen met een laag inkomen niet verbetert. Nochtans is hier de grootste winst aan energiebesparing te halen. Het ontbreekt de mensen soms aan de nodige financiële middelen om de noodzakelijke investeringen te financieren. Vaak zijn ook de administratieve kennis en het technisch inzicht niet aanwezig”.

De gemeente is alvast tevreden over het project. “De inwoners kunnen rekenen op individueel advies, technische en sociale begeleiding, zowel tijdens de planning, als bij de aanbesteding en de uitvoering van de werken. De financiële ondersteuning, 30.000 euro per woning, gebeurt via zogenaamde subsidieretentie: verbouwers krijgen een subsidie die pas moet worden terugbetaald op het ogenblik dat de woning een andere eigenaar krijgt”, legt schepen van Welzijn Jan Desmeth (N-VA) van Sint-Pieters-Leeuw uit.