Aannemer legt nieuwe kunstgrasvelden aan in Sint-Pieters-Leeuw Bart Kerckhoven

13 oktober 2020

11u34 0 Sint-Pieters-Leeuw De aanleg van drie nieuwe kunstgrasvelden in Sint-Pieters-Leeuw is gestart. SK Vlezenbeek, Leeuw-Brucom en FC Negenmanneke zullen binnenkort op zo’n nieuw veld kunnen trainen en spelen.

Zowel in Vlezenbeek als op de site van Leeuw-Brucom aan Laekelinde zijn de werken gestart. Ten laatste binnen drie maanden zullen de clubs de nieuwe velden in gebruik kunnen nemen. “We willen tegen het einde van het voetbalseizoen 2020-2021 drie nieuwe kunstgrasvelden in Sint-Pieters-Leeuw aanleggen en die doelstelling zullen we realiseren”, zegt schepen van Sport Herwig Smeets (N-VA). “Aangezien KV Zuun al langer een kunstgrasveld heeft, zal straks elke Leeuwse voetbalploeg over een volwaardig kunstgrasveld beschikken.”

