800 meter oever langs Kanaal Brussel-Charleroi wordt vernieuwd: fietsers rijden tot 2022 om door grote werken Bart Kerckhoven

30 juli 2019

14u47 7 Sint-Pieters-Leeuw Volgende week start De Vlaamse Waterweg met de vernieuwing van de rechteroever van het Kanaal Brussel-Charleroi tussen de De Bruyckerweg in Drogenbos en de R0-brug in Sint-Pieters-Leeuw.

De oever is in slechte staat en moet hersteld worden. De Vlaamse Waterweg voert meteen al werken uit voor de modernisering van het kanaal. De oever moet hersteld worden, omdat binnen enkele maanden de nieuwe fietssnelweg F20 langs het kanaal wordt aangelegd.

Volwaardige fietssnelweg

“We willen een volwaardige fietssnelweg naast een volwaardige watersnelweg”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). “Het jaagpad wordt fors opgewaardeerd. Iedereen zal er nog comfortabeler kunnen fietsen. Zo willen we nog meer mensen verleiden om de auto wat vaker te laten staan en met de fiets naar het werk of naar school te gaan.”

De bestaande oever zal over een lengte van 800 meter worden vervangen door een verankerde damwand. De wand wordt verticaal in de grond geplaatst en bestaat uit stalen damplanken van 11,8 meter lang die met elkaar worden verbonden. Een gespecialiseerd aannemer zal de damplanken met een trilblok in de grond inbrengen. De heiwerken kunnen wel lokaal trillings- en geluidshinder geven. De aannemer start op 5 augustus met de werken. De totale duurtijd bedraagt ongeveer een jaar.

Omleiding

Tijdens de werken zal het jaagpad tussen de De Bruyckerweg en de R0-brug op rechteroever niet toegankelijk zijn. Fietsers moeten de omleiding volgen. Die loopt van zuid naar noord via de De Bruyckerweg, de Humaniteitslaan en door het Zen-park via de Drie Fonteinenstraat. Een tijdelijk fietspad tussen de Drie Fonteinenstraat en de verharding onder de R0-brug evenwijdig met het huidige jaagpad vervolledigt de omleiding in het noorden. De werken duren maar een jaar, maar de omleiding blijft wel in voege tot 2022. Wanneer de oever vernieuwd is, wordt namelijk nog de Drie Fonteinenbrug gebouwd over het kanaal en zal de fietssnelweg F20 aangelegd worden.