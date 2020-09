8 maanden cel gevorderd voor diefstal: “Die laptop? Net gekregen van een wildvreemde” Wouter Hertogs

30 september 2020

11u24 0 Sint-Pieters-Leeuw Een Noord-Afrikaanse man riskeert 8 maanden cel voor een diefstal uit een geparkeerde wagen. De man werd op straat gecontroleerd door een oplettende agent.

De agent zag op 7 augustus een man wandelen door een verlaten steegje in Sint-Pieters-Leeuw. Hij vertrouwde het niet en vroeg of hij diens rugzak mocht controleren. In de rugzak stak een nieuwe laptop. Gevraagd naar de herkomst ervan gaf de man een vreemde uitleg. “Ik was hier rustig aan het wandelen toen iemand een praatje begon te maken met me en mij deze rugzak gaf”, klonk het. Uit onderzoek bleek dat even daarvoor een laptop uit een wagen gestolen was enkele straten verder. “Zijn verhaaltje is dus volledig ongeloofwaardig”, aldus het parket dat 8 maanden cel vorderde.

Uitspraak volgt op 26 oktober.