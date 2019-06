56 cursisten Nederlands ontvangen hun diploma ‘Leeuwenaar’ Bart Kerckhoven

02 juni 2019

De cursisten Nederlands van de gemeentelijke taalklassen sloten vrijdagavond het schooljaar feestelijk af. De avond startte met een wandeling in het Colomapark. Nadien kregen de cursisten hun diploma ‘Leeuwenaar’ van schepen van Vlaams Beleid en Integratie Paul Defranc (CD&V). “Onze cursisten hebben het voorbije jaar hard gewerkt, daar zijn we elke keer trots op”, aldus Defranc. “Dit jaar namen 138 leerlingen deel aan de taalklassen en werden er zo’n tien groepjes opgestart. 56 cursisten kregen een attest. De lessen vinden plaats in scholen, lokale dienstencentra, het Huis van het Kind en op andere locaties. Een goede formule want zo leren de cursisten naast het Nederlands ook het aanbod van de gemeente kennen.” De taalklassen zijn een aanvulling op het bestaande aanbod van het CVO en het Centrum voor Basiseducatie die eveneens een rijk programma aanbieden in de regio.