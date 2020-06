300.000 euro voor Leeuwse verenigingen om doorstart te maken na coronacrisis Bart Kerckhoven

03 juni 2020

De Leeuwse verenigingen kunnen rekenen op 300.000 euro Vlaams geld om na de coronacrisis een doorstart te maken. De Vlaamse overheid voorziet in totaal 87 miljoen euro om de verenigingen te helpen. “Deze extra middelen zijn voor veel van onze verenigingen de redding om te kunnen blijven voortbestaan en zo het sociale weefsel in onze gemeente mee vorm te geven”, laten schepen van Cultuur Jan Desmeth (N-VA) en schepen van Sport Herwig Smeets (N-VA) weten. Hoe het geld juist zal verdeeld worden, is nog niet duidelijk. Daarvoor zullen de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen nog bevraagd worden en ook de adviesraden zullen mee beslissen.