‘Start to badminton’ van Leeuwse Badmintonclub: leer de kneepjes van het vak tijdens 10 lessen Tom Vierendeels

17 september 2019

17u41 3 Sint-Pieters-Leeuw De Leeuwse Badmintonclub (LBC) organiseert voor het eerst een tiendelige reeks ‘Start to badminton’. Hiermee wil de club sportievelingen overtuigen van deze fijne en uitdagende sport. De trainingsdagen gaan door in de sporthal A.J. Braillard van Ruisbroek.

De club ontvang zowel beginners als gevorderde spelers voor deel te nemen aan de trainingen. “Badminton draait net zoveel om inzicht en techniek, als om conditie, snelheid en kracht”, valt bij de club te horen. “Dit maakt het ontzettend leuk en uitdagend en bij ons zetten we sfeer altijd voorop. Wie in enkele weken de belangrijkste slagen en principes wil leren kan nu deelnemen aan onze ‘Start to badminton’.”

De eerste sessie gaat door op donderdag 26 september van 20.30 uur tot 22.30 uur. Het volledige programma en meer informatie is terug te vinden op leeuwsebc.be.