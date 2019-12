‘Instinctieve’ inbrekers krijgen 1 jaar cel WHW

19 december 2019

16u39 0 Sint-Pieters-Leeuw Twee mannen zijn veroordeeld tot 1 jaar cel voor een inbraak in een appartement te Ruisbroek.

Op 16 november zagen de bewoners van een appartement twee mannen een muziekbox uit hun garage dragen. Toen ze de bewoners zagen namen ze de benen en sprongen in hun bestelwagen. Een van de slachtoffers slaagde er nog in hen te achtervolgen maar kon hen niet tegenhouden. Wel kon hij de nummerplaat noteren. Zo kwamen ze bij een Brussels bedrijf terecht. De zaakvoerder zei dat hij de bestelwagen aan een van zijn werknemers had uitgeleend. Bij de man thuis werd uiteindelijk de muziekbox aangetroffen. Beiden gaven de feiten toe, al verwoordden ze het anders. “Dat adres was lukraak gekozen. We wilden ook de auto stelen, maar toen kwamen de bewoners thuis”, zei een van hen tegen de politie. De andere ontkende dat ze het plan hadden te stelen. “We hebben instinctief aan een deur gevoeld. Die was open, waarna we onze kans gingen.”