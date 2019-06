“Ik heb alle gestolen waar toch terugbetaald?!” WHW

19 juni 2019

Een 43-jarige vrouw uit Sint-Pieters-Leeuw riskeert een celstraf van 6 maanden met uitstel voor drie winkeldiefstallen. Tekens verstopte ze whisky en liep ze de winkel uit zonder te betalen.

Op 18 en 25 april slaagde de vrouw erin om in de Colruyt van Sint-Pieters-Leeuw telkens met twee flessen whisky de kassa te passeren. De derde keer werd echter haar zwanenzang. Op 12 mei werd ze op heterdaad betrapt door een winkeldetective. Ze gaf meteen alle diefstallen toe en betaalde een vergoeding. Hiermee was de kous af, dacht ze. Een minnelijke schikking negeerde ze dan ook. Tot haar grote verbazing werd ze alsnog gedagvaard. “Maar ik heb alles terugbetaald. Wat doe ik hier dan nog?”, sprak ze tegen de rechter. “Als u iemand verwond en er nadien een pleister over plakt wil dat niet zeggen dat u niets hebt gedaan. U zal dan ook nog een gepaste straf krijgen. Nu is dit ok het geval”, legde de rechter haar uit. Zelf verzocht ze om de opschorting. Uitspraak op 18 september.