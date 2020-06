Zwemzones De Ster openen op 1 juli: “Alleen nog voldoende redders vinden” Joris Vergauwen

18 juni 2020

08u26 0 Sint-Niklaas De zwemvijver en het nieuwe vijftig meterbad van recreatiedomein De Ster openen op 1 juli. Het domein is nog op zoek naar redders.

Zwembaden in het hele land maken zich op voor een heropening op 1 juli. Dat is ook de datum die het provinciaal recreatiedomein De Ster naar voor schuift om de zwemzones open te stellen. Op dit moment is de zwemvijver over de hele lengte van het strand nog afgesloten met hekkens. Aan de kant van de Lange Rekstraat, ter hoogte van het voetbalplein, is een nieuw vijftig meterbad ingericht. Het aquapark neemt in de zomermaanden opnieuw de vertrouwde plaats in aan de kant van de kinderboerderij.

“We proberen vanaf 1 juli de zwemzones weer te openen. Voldoende redders vinden, is wel nog een probleem op dit moment. Met het nieuwe vijftig meterbad is er ook extra volk nodig. We hebben toch minimum vijf redders nodig om van start te kunnen gaan”, aldus De Ster-directeur Pieter Debaets.