Zware vrachtwagens niet langer welkom in dorpskernen Waasland: politie deelt meteen boetes van 174 euro uit Kristof Pieters

09 maart 2020

10u33 0 Sint-Niklaas Het zonaal verbod voor doorgaand zwaar vrachtverkeer in het Waasland is vorige week van kracht gegaan en het blijft geen dode letter. In de politiezone Sint-Niklaas is men meteen overgegaan tot controles. Overtreders krijgen een boete van 174 euro.

De politie van Sint-Niklaas heeft zaterdag een eerste controle gedaan op de tonnagebeperking voor doorgaand vrachtverkeer aan Patershoek (N403). “Het negeren van dit bord wanneer je geen bestemmingsverkeer bent of moet leveren in de zone, is een overtreding van de derde graad”, klinkt het bij de politie. Van de 5 gecontroleerde vrachtwagens, waren er 2 in overtreding. Zij kregen een boete van 174 euro.

Er geldt sinds vorige week een verbod op doorgaand vrachtverkeer (+3,5 ton) op alle noord-zuidverbindingen door het Waasland. Plaatselijk verkeer van en naar bedrijven binnen de zone blijft wel mogelijk. Ook voor landbouwvoertuigen en autocars geldt het verbod niet.

Op sociale media komt er echter heel wat kritiek, vooral van zelfstandige transporteurs. “Twee uur omrijden van Stekene naar Temse via de E34 en E17 kost ons enorm veel geld en is bovendien veel meer belastend voor het milieu”, reageren ze boos. De kamer van koophandel Voka sluit zich bij deze kritiek aan. Een mogelijke oplossing is volgens Voka de uitbreiding van de zone waarbinnen lokale ondernemingen zich wel kunnen verplaatsen.”