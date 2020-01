Zware brand in woning boven nachtwinkel in Schrijbergstraat Kristof Pieters

08 januari 2020

18u21 10 Belsele Er heeft woensdagavond een zware brand gewoed in de woning boven de nachtwinkel in de Schrijbergstraat in Belsele.

De brandweerposten van Waasmunster en Sint-Niklaas werden om iets voor half 6 opgeroepen. Bij hun aankomst betrof het reeds een uitslaande brand. De bewoners, een Pakistaanse familie met meerdere kinderen, waren op het moment dat de brand woedde niet aanwezig, er raakte dan ook niemand gewond. De eerste verdieping en de zolder brandden volledig uit en de nachtwinkel op het gelijkvloers liep zware waterschade op. Ook een aangrenzende woning liep flink wat waterschade op. De brand ontstond naar alle waarschijnlijkheid aan een droogkast of wasmachine waarna het vuur zich verder kon verspreiden. Door de brand was de Schrijbergstraat in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. De politie leidde het verkeer om via de Schoonhoudtstraat.