Zware brand in flat boven nachtwinkel in Schrijbergstraat Kristof Pieters

08 januari 2020

18u21 0 Belsele Er heeft woensdagavond een zware brand gewoed in de woning boven de nachtwinkel in de Schrijbergstraat in Belsele.

Bij aankomst van de hulpdiensten was er al een hevige rookontwikkeling op de eerste verdieping en de zolder van het pand. De flat is zo goed als volledig uitgebrand. De winkel op het gelijkvloers liep zware waterschade op. Er vielen geen gewonden. De oorzaak is wellicht een defect aan de droogkast.