Zorgpunt Waasland laat opnieuw bezoek op de kamer toe in woonzorgcentra Kristof Pieters

13 juni 2020

12u07 0 Sint-Niklaas/Beveren/Kruibeke/Zwijndrecht Na 3 maanden in afzondering, laat Zorgpunt Waasland vanaf maandag 15 juni opnieuw bezoek op de kamer toe in haar 12 woonzorgcentra. Er kan één vaste bezoeker drie keer per week langskomen. Zorgpunt Waasland heeft een stappenplan opgesteld waarbij er elke week iets meer kan.

“Het is een grote maar goed voorbereide stap”, zegt Tjeu van Diessen, algemeen directeur. “We weten dat onze bewoners en familie enorm uitkijken om elkaar terug te zien op de kamer. Tot nu streefden we naar één bezoek van een half uur per week per bewoner in een daarvoor voorziene gespreksruimte met plexi-tussenwanden, in de tuin of op het terras. Sinds vorige week mogen de woonzorgcentra hun bezoekregeling versoepelen van de Vlaamse overheid. Na overleg met de directies van onze 12 woonzorgcentra hebben we dus die soepele bezoekregeling uitgewerkt in drie stappen.”

Een bezoek kan enkel na afspraak met het woonzorgcentrum tijdens de wekelijkse voorziene bezoekmomenten. Het gaat om de woonzorgcentra De Plataan, De Gerda en De Spoel in Sint-Niklaas, De Notelaar, De Linde en Sint-Elisabeth in Beveren, Boeyé-Van Landgehm in Kallo, Briels in Melsele, Craeyenhof in Burcht, Populierenhof in Nieuwkerken, Wissekerke in Bazel en Het Lindehof in Belsele.

* Van maandag 15 tot zondag 21 juni mag er dus één vaste bezoeker tot drie keer per week langskomen op de kamer.

* Van maandag 22 tot zondag 28 juni zijn twee bezoekers welkom om beurten (dus één bezoeker per keer) tijdens de voorziene tijdsblokken. De bezoeker kan dan samen met de bewoner ook een wandeling maken in de tuin. Familie kan vanaf dan ook langskomen maar enkel in open lucht én in de tuin van het woonzorgcentrum. Hier mag het om een beperkt aantal familieleden gaan.

*Vanaf maandag 29 juni mogen zelfs meerdere bezoekers en ook kinderen terug op bezoek komen tijdens de drie voorziene bezoekmomenten.