Zorgen in ponymanège De Galoppade: “Steun één van onze pony’s of paarden voor 5 euro per dag” Joris Vergauwen

15 april 2020

12u04 0 Sint-Niklaas In ponymanège De Galoppade, die al 23 jaar bestaat in de Leestraat in Sinaai, slaat de coronacrisis hard toe. De manège is gesloten en alle activiteiten zijn geannuleerd, maar de kosten voor de verzorging en voeding van de 33 paarden en pony’s blijven doorlopen. De Galoppade lanceert daarom een steunactie.

De Galoppade is een echte familieplek, een kindermanège met meer dan 300 enthousiaste leden. De manège wordt nu echter zwaar getroffen. “Onze club is gesloten en alle lessen en paaskampen zijn geannuleerd. Onze kosten voor de verzorging en voeding van de paarden en pony’s blijven echter doorlopen. We hadden een kleine buffer, maar we vragen nu hulp. Na 23 jaar wordt ons bestaan bedreigd door een onvatbaar virus. Hoewel wij vechters zijn, hebben we het gevoel dat we nodeloos moeten toekijken en afwachten. Daarom lanceren we een steunactie”, klinkt het.

Kinderen kunnen hun favoriete pony of paard steunen via crowdfunding. Via een eenvoudige webshop kunnen ze het aantal dagen kiezen om hun pony in onderhoud te voorzien. Dit kan via www.steundegaloppade.be, voor 5 euro per dag per pony.

Zaakvoerder Mieke Bertier en Chris Deryckere van De Galoppade zetten zich al 23 jaar in voor hun manège. “De gedwongen sluiting heeft een grote impact. Zoals elke zelfstandige verliezen wij ons totale inkomen. Daarbij komt nog dat bij ons de kosten van de zorg en het onderhoud van onze dieren blijven doorlopen. Daardoor worden wij extra zwaar getroffen. We probeerden in het verleden onze inkomsten ook meteen in te zetten voor onze klanten, onder meer voor de aankoop van nieuwe manègepony’s, zadels tot een fietsenberging. Daarbij komt nog eens het verlies van onze inkomsten uit de paaskampen. We hopen dat we veel mensen kunnen bereiken met onze steunactie. We kregen gelukkig al heel wat hartverwarmende reacties."