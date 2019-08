Zonneken-Ster afgesloten op 29 en 30 augustus JVS

27 augustus 2019

13u36 0 Sint-Niklaas Op donderdag 29 en vrijdag 30 augustus wordt in de straten Zonneken en Ster een nieuwe toplaag asfalt gelegd.

De straten Zonneken en Ster, in het verlengde van de Bellestraat, worden donderdag en vrijdag afgesloten voor het verkeer. Op donderdag verwijdert de aannemer de oude asfaltlaag en op vrijdag wordt de nieuwe toplaag aangelegd.

Tijdens de werken is er een omleiding gepland vanaf de rotonde aan de Ster via de N70 en Singel tot aan de Raapstraat, in beide richtingen. Fietsers en voetgangers krijgen wel steeds vrije doorgang.