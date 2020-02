Zondag stormweer verwacht: stad sluit stadspark JVS

07 februari 2020

15u03 0 Sint-Niklaas Komende zondag 9 februari wordt er storm verwacht. Het stadspark in Sint-Niklaas gaat daarom dicht vanaf 9 uur ‘s morgens.

Volgens de weersvoorspellingen krijgen we zondag zwaar weer. Zondagvoormiddag zal de wind aanwakkeren om naar een echte storm te evolueren in de late avond en vroege nacht. Ook maandag en dinsdag zijn er nog hevige windstoten mogelijk.

Het Sint-Niklase stadsbestuur zal zondag vanaf 9 uur het stadspark sluiten. Het Walburgkasteel blijft wel bereikbaar via de Walburgstraat. Wellicht sluit ook de provincie het recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas, maar dat is nog niet gecommuniceerd.