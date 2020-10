Zondag grote rommelmarkt in ‘t Bau-huis JVS

12u15 0 Sint-Niklaas Komende zondag 11 oktober vindt er in ‘t Bau-huis een grote rommelmarkt plaats, weliswaar met minder standhouders en met minder volk tegelijk.

Na een druk bijgewoonde rommelmarkt aan de Don Boscokerk eind augustus werden er in de Sint-Niklase gemeenteraad vragen gesteld over de naleving van de coronamaatregelen. Volgens Roland Pannecoucke (Vlaams Belang) was er toen amper sprake van het ernstig volgen van de voorschriften. “Heel veel volk en amper mondmaskers: het leek alsof corona verdwenen was”, gaf het raadslid aan.

Dat zal komende zondag bij de rommelmarkt in ‘t Bau-huis wel even anders zijn. Organisator Rocky Events moet strikte veiligheidsmaatregelen volgen. Er zijn sowieso al minder standhouders en het aantal bezoekers op hetzelfde moment wordt beperkt. “Iedereen moet een mondmasker dragen, zowel bezoekers als standhouders. We hebben ook een aparte in- en uitgang. We vragen bezoekers om zich te beperken tot 10 minuten per aankoop. Rommelshoppen is fijn, maar we hebben nu strikte richtlijnen. Met ieders medewerking kunnen we er een veilige en gezonde markt van maken”, klinkt het.

De rommelmarkt vindt zondag 11 oktober plaats van 10 tot 18 uur in ’t Bau-Huis aan de Slachthuisstraat.