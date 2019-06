Zomerse avondwandelingen met stadsgids in juli en augustus: “Ontdek telkens een ander verborgen kantje van Sint-Niklaas of de deelgemeenten” JVS

05 juni 2019

15u19 1 Sint-Niklaas In juli en augustus organiseert Toerisme Sint-Niklaas opnieuw zomerse avondwandelingen. Elke donderdagavond staat er een ander thema in de kijker, in Sint-Niklaas én in de deelgemeenten.

Negen avondwandelingen zijn er in de zomermaanden, telkens op donderdagavond vanaf 19 uur. Stadsgidsen nemen dan een groep van maximaal 25 deelnemers mee op wandel, voor ongeveer twee uur. De prijs bedraagt 2,5 euro per wandeling.

Op 4 juli is er een landschapswandeling langs Tereken en het stadsbos Puitvoet, met gids Lies Vervaet. Op 11 juli vindt er een dorpswandeling door Puivelde plaats met gids Veerle Baert. Op 18 juli neemt Linda Schelfhout deelnemers mee op de fiets, om de verborgen schatten van Sinaai te ontdekken. Op 25 juli is er een wandeling met Katherine Ennekens langs historische winkelpanden. Gids Marie Guyssens leidt dan weer rond langs Vlaamse meesters in situ, op 1 augustus. Een week later, op 8 augustus, is Nieuwkerken het decor voor de avondwandeling. Gids Rik Dhollander brengt verhalen en plaatsen in die deelgemeente tot leven. Op 15 augustus is 75 jaar bevrijding van Belsele het centrale thema, met gids Ann Pieters. Op 22 augustus zet Christine De Brabandere de Egyptische Zaal van het Moelandkasteel (AZ Nikolaas) in de schijnwerpers. En op 29 augustus tot slot staat er een ballonwandeling op het programma met Veerle Baert.

De inschrijvingen voor de zomerse avondwandelingen zijn van start gegaan. Inschrijven en info: Toerisme Sint-Niklaas, Grote Markt 45, 03/778.35.00, toerisme@sint-niklaas.be, www.ontdeksintniklaas.be.