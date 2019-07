Zomerkermis van start met Disco Dasco en Motortreffen JVS

03 juli 2019

19u09 0 Sint-Niklaas Komende vrijdag start in Sint-Niklaas de zomerkermis, die loopt van 5 tot 22 juli. In het eerste kermisweekend is er vrijdag een avondmarkt, zaterdag het feestje Disco Dasco en zondag het Motortreffen.

Na het beachvolley en Kantien Royal op de Grote Markt vorig weekend is er het komend weekend opnieuw heel wat te beleven. De jaarlijkse zomerkermis gaat van start, die nog tot 22 juli op de Grote Markt blijft. Vrijdagavond is er eerst nog een markt, op vraag van de marktkramers. Het is de eerste keer dat er zo’n avondmarkt plaatsvindt, van 15 tot 23 uur.

Zaterdag 6 juli is er ‘Disco Dasco On Air’, een feestje met de bekende dj’s die overal al voor heel wat animo zorgden, van La Rocca tot Tomorrowland. Dat gratis event vindt plaats van 16 tot 23.30 uur.

Een dag later, op zondag 7 juli, is er het intussen traditionele Motortreffen, de zeventiende editie al, ten voordele van het Dagcentrum vzw. Tientallen motorrijders zijn jaarlijks van de partij voor een bewegwijzerde tocht van 160 kilometer door het Waasland, met vertrek vanaf 9 uur. In de namiddag is iedereen vanaf 15 uur welkom voor gratis optredens van de coverbands Letz Zeppelin en Toe Maar.

De opbrengst van het Motortreffen gaat naar het Dagcentrum, waar meer dan 120 volwassenen met een beperking terechtkunnen voor ondersteuning bij dagactiviteiten of begeleid werken. (Info: www.motortreffen-sintniklaas.be)

De zomerkermis is elke weekdag open van 15 tot 21 uur. Tijdens het weekend blijven de kermiskramen een uur langer open. Voor kinderen strijkt het weekend nadien, op zaterdag 20 juli, de Ketnet Zomertour neer op de Grote Markt. Op zondag 21 juli is er om 23 uur een muzikaal vuurwerk op de Grote Markt, met het stadhuis als decor. Het is overigens het enige vuurwerk dit jaar op de Grote Markt.