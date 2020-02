Zo beleven onze streekgenoten Valentijn - Romy (70) en Willy (89): “Vrijdag Valentijn? Op dinsdag al ring met diamant gekregen” JVS

14 februari 2020

09u51 0 Sint-Niklaas Vandaag is het Valentijn. Omdat niet iedereen deze dag op dezelfde manier beleeft en wij wel eens nieuwsgierig waren naar de plannen van andere koppels in onze regio, gingen we op pad. Voor Romy en Willy hoeft er niks, al is er wel een ring met een diamant.

Voor Romy en Willy is Valentijn geen bijzondere dag. Maar dat wil niet zeggen dat het goedlachse en charmante koppel elkaar geen verliefde blik meer gunt. “Of we vrijdag iets speciaal gaan doen? Maar nee. Voor ons is dat een heel gewone dag. Wij hebben nooit Valentijn gekend in ons leven. Dat bestond niet vroeger. Dat is pure ‘commerce’ van deze tijd. Het lijkt op een circus!”

Vijftig jaar zijn Romy en Willy intussen getrouwd. “En we zien mekaar nog altijd heel graag”, zegt Romy breed lachend. “Romantiek? Ach, dat is al lang geleden. Maar we koesteren mekaar. Dat is veel belangrijker. En dat tonen we ook. Want weet je, vrijdag is het dan wel die Valentijn, maar vandaag zijn we dinsdag en krijg ik van Willy een ring met een diamantje. Op die manier is het voor ons iedere dag Valentijn!” Willy vindt het allemaal prima. “Als zij blij is, dan ik ook. En met een ring is ze dat zeker. Maar ik weet meteen ook weer hoe weinig pensioen ik krijg!”, lacht hij.