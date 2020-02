Zo beleven onze streekgenoten Valentijn - Cato (19) en Megan (21): “Elkaar eens lekker verrassen” JVS

14 februari 2020

09u53 0 Sint-Niklaas Vandaag is het Valentijn. Omdat niet iedereen deze dag op dezelfde manier beleeft en wij wel eens nieuwsgierig waren naar de plannen van andere koppels in onze regio, gingen we op pad. Cato en Megan bouwen een verrassend liefdesnestje voor elkaar vanavond.

Vrijdag is het eerst nog schooldag voor Cato en werkdag voor Megan, maar daarna wordt het romantisch. De twee meisjes gaan elkaar eens lekker verwennen. “We hebben een heel avondje gepland. We blijven gezellig thuis, maar we zullen elkaar wel op een leuke manier verrassen”, vertellen ze. Cato gaat eerst lekker koken. “Ja, een bijzonder verrassingsmenu heb ik in gedachten. Terwijl ik kook, gaat Megan de living versieren. Mijn terrein is de keuken en de badkamer, want ook die ga ik speciaal inkleden. Na het eten nemen we een lekker badje, om nadien onze valentijnsavond in de gezellig versierde living af te sluiten met een filmpje. En Megan zorgt ‘s ochtends ook nog voor een verrassingsontbijtje. Kortom, we gaan het gezellig en intiem houden, met verrassingen voor elkaar.”