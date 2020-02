Zo beleven onze streekgenoten Valentijn - Annemie (58) en Chris (58): “Rustige Valentijn, want als marktkramers moeten we opstaan om 3.30 uur” JVS

09u57 0 Sint-Niklaas Vandaag is het Valentijn. Omdat niet iedereen deze dag op dezelfde manier beleeft en wij wel eens nieuwsgierig waren naar de plannen van andere koppels in onze regio, gingen we op pad. Voor marktkramers Annemie en Chris mag het een rustige Valentijn worden.

Al hun hele leven zijn Annemie en Chris uit Nieuwkerken marktkramers. “Vijf van de zeven dagen staan we op een markt. Vrijdag is altijd één van onze vrije dagen. En we hebben geluk dat Valentijn dit jaar op een vrijdag valt. Het is fijn om eens uit te rusten, dus het wordt een rustige valentijnsdag. ‘s Avonds gaan we wel gezellig iets eten met ons tweetjes. Maar een feestelijke valentijnsnacht wordt het niet, want we staan zaterdagochtend al om 3.30 uur op. We moeten dan naar de markt in Berchem.”

Al 36 jaar is het koppel getrouwd. “En we zijn altijd bij elkaar: alle dagen, van ‘s morgens tot ‘s avonds, dag en nacht. De markt is ons leven. Dit kraam is al van 1938 in de familie. We zijn blij met dit leven, en met elkaar uiteraard! Je moet toch een goed koppel vormen om altijd samen op pad te zijn!”