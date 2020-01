Zitdag voor indienen aangifte mestbank in Dorpshuis Sinaai JVS

16 januari 2020

09u27 0 Sint-Niklaas De jaarlijkse zitdag van de Vlaamse Landmaatschappij voor de land- en tuinbouwers uit de regio Waasland vindt plaats op maandag 17 februari in het Dorpshuis in Sinaai.

Elk jaar moeten land- en tuinbouwers een aangifte voor de mestbank invullen. Wie begeleiding wil bij het invullen van die aangifte kan ook dit jaar opnieuw beroep doen op medewerking van de Mestbank en de stad Sint-Niklaas. Ook met vragen over de wijzigingen van MAP 6, over gebiedstypes, vanggewasregeling tot grondgebruik, kunnen land- en tuinbouwers terecht op de zitdag.

Die vindt plaats van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur in het Dorpshuis op de Dries 82 in Sinaai.

Info: 09 248 56 36, www.vlm.be