Zeven nieuwe steunmaatregelen in Sint-Niklaas: “Lokale economie versterken om nieuwe start te maken” Joris Vergauwen

10 april 2020

16u20 4 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase schepencollege heeft zeven nieuwe steunmaatregelen uitgewerkt om inwoners, lokale ondernemers en verenigingen vooruit te helpen in deze crisistijden.

De stad nam midden maart al een eerste reeks maatregelen. Het schepencollege werkte deze week nog een aantal bijkomende initiatieven, maatregelen en compensaties uit. “We willen inwoners, lokale ondernemers en verenigingen ondersteunen die financieel geconfronteerd worden met de coronacrisis. De lijst aan maatregelen zal de komende weken en maanden verder evolueren. Op dit moment is het voor iedereen nog onduidelijk hoe lang de crisis zal duren en hoe groot de impact zal zijn. We willen echter alle kansen open houden voor ondernemers en verenigingen en tegelijkertijd gericht inspelen op de actuele noden en opportuniteiten”, aldus burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA), schepen voor Financiën Peter Buysrogge (N-VA) en schepen voor Lokale Economie Ine Somers (Open Vld).



We zetten de zeven nieuwe maatregelen op een rijtje.

Voor de lokale horeca is er voor de terrasbelasting van 2019, waarvan het aanslagbiljet werd verstuurd midden maart, een uitstel van betaling tot minstens 1 oktober 2020. De terrasbelasting van 2020 wordt gehalveerd. De overname van parasols van het centrummanagement wordt uitgesteld tot 2021. Nieuw is dat er voor 2020 geen huurgelden zullen worden aangerekend voor diezelfde parasols. “We willen financiële ademruimte creëren voor de horeca.”

Voor de markt- en kermiskramers wordt er geen standgeld aangerekend tijdens de coronaperiode waarin geen kermissen of markten georganiseerd mogen worden.

Voor handelaars die verplicht moeten sluiten tijdens de coronaperiode wordt, proportioneel met de sluitingsperiode, geen belasting aangerekend voor het uitstallen van koopwaren en reclameobjecten. Nachtwinkels, die hun openingsuren nu beperkt zien tot 22 uur, zullen slechts de helft belast worden gedurende die periode van beperkte openingsuren.

De algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting van het aanslagjaar 2020 wordt zes maanden later dan voorzien verstuurd. De ondernemers zullen die pas in maart 2021 ontvangen. “Op die manier willen we alle ondernemingen op een eenvoudige manier uitstel van betaling geven om cashflowproblemen te vermijden.”

De stad zal huurders of concessionarissen van terreinen en gebouwen van de stad geen huur- of concessievergoeding aanrekenen voor de hele sluitingsperiode. Het stadsbestuur zal ook bij eigenaars aandringen om een tegemoetkoming te doen in de huurgelden van hun huurders die geconfronteerd worden met een sluiting. “Wij geven als eigenaar alvast het goede voorbeeld bij onze huurders.”

Verenigingen of ondernemingen die zalen, feestmateriaal, gidsbeurten, sportzalen en dergelijke gereserveerd hebben, kunnen deze gedurende de verplichte coronasluiting kosteloos annuleren.

Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, zullen er geen parkeercontroles worden uitgevoerd. Voor de centrumparkings Grote Markt en Stationsstraat wordt geen parkeergeld gevraagd op weekdagen van 19 uur tot 7 uur. Parkeerabonnementen worden verlengd met de duur van de verplichte coronasluiting, net zoals Sinbad-abonnementen.

Donderdag lanceerde de stad al het webplatform www.ikkoopinsintniklaas.be. Daarmee roept de stad inwoners op om hun aankopen lokaal te doen.

Toekomst

“We zijn intussen volop in overleg met belangenorganisaties zoals Unizo, Horeca Vlaanderen en VOKA. We bereiden acties voor om onze stad en de lokale economie na de coronacrisis opnieuw te laten herleven. We bekijken bijvoorbeeld hoe we evenementen in het najaar kunnen aanpassen of hoe we lokaal winkelen verder kunnen aanmoedigen”, klinkt het bij de stad.

Kostprijs

“De kostprijs hiervan is heel moeilijk in te schatten", aldus schepenen Somers en Buysrogge. “We plakken er daarom geen bedrag op. Sommige gemeenten doen dat wel, maar dat is niet correct. En het is ook niet de bedoeling om tegen elkaar op te boksen. Bovendien zal deze crisis nog op langere termijn wegen op de inkomsten en uitgaven van de stad. Daar zullen we nog een hele tijd op moeten inspelen.”

Tot slot zet de stad niet alleen in op financiële steunmaatregelen. “We verdelen brieven en infofolders, we zetten medewerkers in om de infolijn te bemannen, we bellen alle 80-plussers op, we blijven kinderopvang aanbieden, enzovoort”, stelt burgemeester Dehandschutter. “Eén ding is zeker: ook na de crisis zullen we de hulp, de steun en burgerzin van alle inwoners nodig hebben. Enkel op die manier overwinnen we corona en maken we samen onze stad van morgen.”