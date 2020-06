Zeven nieuwe fietstelpalen: “Om beter zicht te krijgen op fietsstromen” Joris Vergauwen

30 juni 2020

10u19 0 Sint-Niklaas In Sint-Niklaas zijn zeven nieuwe fietstelpalen geplaatst. Daarmee staan er nu in totaal negen telpalen langs de belangrijkste fietsroutes.

De zeven nieuwe fietstelpalen staan in de Heihoekstraat, het Wijnveld, Uilenstraat, Driegaaienstraat, Kuildamstraat, Bellestraat en Plezantstraat. Op de Parklaan en het Westerplein stonden er al eerder fietstelpalen. Zo staat er nu telpalen op bijna alle fietsroutes naar de stadskern. Ook de Dendermondse Steenweg staat nog op de planning. “We willen meer en beter zicht krijgen op waar mensen fietsen in Sint-Niklaas. Meten is weten. Door op elke route een fietstelpaal te plaatsen, krijgen we inzicht in de fietsstromen naar de stad en wat de piekmomenten zijn”, stelt schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). “Daarmee kunnen we gerichter investeren in fietsinfrastructuur. Verder is het ook een goed instrument om te kijken in welke mate het fietsgebruik in de stad evolueert.”