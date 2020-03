Zeven modezaken toonden nieuwste collecties in Collegekerk Joris Vergauwen

12 maart 2020

19u34 0 Sint-Niklaas Meer dan tweehonderd modeliefhebbers hebben woensdagavond het event ‘Modekerk’ bijgewoond. Een initiatief van zeven modezaken uit Sint-Niklaas en Belsele dat plaatsvond in de Collegekerk.

De ‘Modekerk’ is wellicht een van de laatste grotere events geweest in Sint-Niklaas deze maand. Meer dan tweehonderd mensen waren van de partij in de mooie Collegekerk. Het was een initiatief van Dameskleding Avenue, Schoenen De Ruyte, Optiek Van Overloop, Lingerie Marie M, conceptstore Sis & Stories, kinderkleding Petit Beau en De Ruyte Kids.

“Een avond vol fashion, food en fun, waar we onze nieuwste collecties toonden in een bijzonder decor. Een schitterende avond is het geworden”, klonk het bij de deelnemende handelaars. “We wilden hiermee ook aantonen dat dat Sint-Niklaas zowel in de stadskern als in de deelgemeenten veel te bieden heeft op modegebied. Onze winkels staan allemaal voor een uniek aanbod met een persoonlijke service, elk met zijn eigen touch. Ook mensen van buiten de regio vinden hun weg naar onze winkels. En daar mogen we zeker en vast fier op zijn!”