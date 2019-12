Zeven maanden na ravage langs spoor: oorzaak treinongeval blijkt nog steeds mysterie voor Infrabel Joris Vergauwen

19 december 2019

11u17 0 Sint-Niklaas Infrabel heeft zeven maanden na het treinongeval in Sinaai nog steeds geen idee wat de oorzaak is. Bij het ongeval ontspoorde een goederentrein, met veel schade aan de treinsporen, het station van Sinaai en huizen van omwonenden tot gevolg. Goederentreinen blijven evenwel gevaarlijke stoffen vervoeren over de spoorlijn Antwerpen-Gent.

Het treinongeval vond plaats op 9 mei 2019. Toen ontspoorde een goederentrein nadat de as van de trein brak, tussen Belsele en Sinaai. Over een afstand van honderden meters was de schade aanzienlijk, zowel aan de treinsporen, het station van Sinaai als aan huizen van omwonenden.

Federaal parlementslid en Sint-Niklase schepen Peter Buysrogge (N-VA), die zelf aan het station van Sinaai woont, stelde twee maanden geleden een parlementaire vraag aan minister François Bellot (MR), bevoegd voor de NMBS. Hij informeerde naar een stand van zaken van het onderzoek naar het treinongeval. “Hoe is dit ongeval kunnen gebeuren? Wie of wat is aansprakelijk? Hoe hoog loopt de schade juist op? En wanneer kunnen de burgers die schade hebben geleden nu juist uitkijken naar een vergoeding? Twee maanden later krijg ik een antwoord van de minister, kort en summier: het onderzoek loopt nog en Infrabel heeft nog geen idee van de totale kostprijs van de schade. Zeven maanden na het ongeval, en we staan blijkbaar nog niet ver in het onderzoek. Je zou kunnen stellen dat de Belgische spoorwegen weer moeilijk te betrappen zijn op stiptheid”, aldus Buysrogge.

Gevaarlijke stoffen

Het Sint-Niklase stadsbestuur had de NMBS meteen na het ongeval gevraagd om geen transporten met gevaarlijke stoffen meer op het grondgebied te laten passeren, zolang het onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval niet is afgerond. Daar is nooit op ingegaan. “Goederentreinen mogen gevaarlijke stoffen nog altijd over de spoorlijn Antwerpen-Gent vervoeren. Op basis waarvan Infrabel dan kan zeggen dat het verkeer met gevaarlijke goederen toch over die lijn kan, is allerminst duidelijk.”

Communicatie verbeteren

Buysrogge maant minister Bellot en Infrabel aan om niet alleen sneller werk te maken van dit dossier, maar ook om hun communicatie te verbeteren. “De betrokken burgers en de stad Sint-Niklaas staan volledig buiten dit dossier. De minister laat enkel weten dat de ‘voorlopige schadebalans’ zich rond de 800.000 euro situeert. Wanneer, hoe, door wie of hoeveel we financieel zullen kunnen recupereren om de schade te herstellen: niemand die het weet. Bovendien is er nog steeds geen duidelijkheid over de echte oorzaken van het ongeval. Een charmeoffensief vanuit Infrabel of het kabinet van de minister naar de stad en de bewoners lijkt mij dan ook niet te misstaan.”