Zeven fantasy-auteurs stellen hun boek voor in ‘t Oneindige Verhaal JVS

28 november 2019

15u33 0 Sint-Niklaas Komende zondag 1 december is er een ‘fantasy-middag’ in boekhandel ‘t Oneindige Verhaal.

De fantasy-middag is een initiatief van boekhandel ‘t Oneindige Verhaal en Shop for Geek, allebei uit de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Zeven fantasy-auteurs stellen dan hun boek voor: Petra Doom, Pen Stewart, Ninja Paap, Dimitri Balcaen, Luna Van Roosen, Morgan Blade en Joke De Meyer. De fantasy-middag vindt plaats van 14 tot 17 uur in Boekhandel ‘t Oneindige Verhaal in de Stationsstraat 68.