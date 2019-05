Zeven chauffeurs onder invloed bij politiecontrole Kristof Pieters

27 mei 2019

19u44 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas organiseerde zondag een grote controleactie op alcohol en drugs in het verkeer. De politie vatte post aan de Singel, Tuinlaan en in de Vossekotstraat.

In totaal werden 178 bestuurders gecontroleerd op het gebruik van alcohol. 171 waren safe. 2 bestuurders moesten hun rijbewijs voor 3 uur inleveren en kregen een boete van 179 euro. 5 bestuurders bliezen positief; zij moesten hun rijbewijs voor 6 uur inleveren. Eén van de bestuurders woont in het buitenland en moest onmiddellijk 1.260 euro betalen. 1 bestuurder werd geverbaliseerd voor het negeren van de doorlopende witte streep. Dit is een overtreding van de derde graad wat een boete opleverde van 174 euro boete.