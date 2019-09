Zestig dagen participatie over toekomst Hendrik Heymanplein van start JVS

19u21 0 Sint-Niklaas Met een participatiemoment in de bib is het voorbije weekend de RUP-procedure van start gegaan voor de herinrichting van het Hendrik Heymanplein. Inwoners kunnen nog tot 4 november reageren op de startnota. Er is echter nog een hele weg af te leggen, benadrukt de stad. “De eerste ingrepen komen er ten vroegste in 2024."

Van het Hendrik Heymanplein een ‘groen belevingsplein’ maken, dat is het doel van het stadsbestuur. Dat gebeurt in combinatie met een nieuwe bibliotheek en een nieuwe supermarkt, waar ook een ondergrondse parking komt. De conceptstudie werd in 2017 door de gemeenteraad goedgekeurd. Nu gaat de hele procedure voor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de herinrichting van het plein van start. Zo is er nog tot 4 november een zestig dagen durende participatieronde over de startnota van het RUP.

In de bib werd daarvoor een participatiemoment georganiseerd, waarop de stad en het studiebureau toelichting gaven. “We horen een aantal argumenten terugkeren, zoals het bovengronds parkeren. Natuurlijk is het net ons uitgangspunt om een groen ontmoetingsplein te creëren. We kiezen voor een bereikbaar plein, maar niet overrijdbaar. We gaan dus zoveel mogelijk het gemotoriseerd verkeer mijden. Maar er zijn wel nieuwe inzichten, naar aanleiding van de reacties uit vorige participatiemomenten”, aldus schepenen Carl Hanssens (N-VA) en Wout De Meester (Groen). Zo is er een nieuwe weg mogelijk van de Hoveniersstraat langs de linkerkant van het Castrohof, net als een berijdbare doorsteek naar de bank Belfius. Ook blijft er een mogelijkheid om busverkeer over het plein te laten passeren, aan de kant van de winkels, langs de nieuwe bibliotheek. “We moeten daarvoor nog het nieuwe vervoersplan van De Lijn in 2021 afwachten.”

De stad benadrukt dat er nog een lange weg af te leggen is. “De RUP-procedure duurt tot 2021. Daarna volgt er nog een ontwerpfase en moeten we partners zoeken. De uitvoering zal dus ten vroegste in 2024 starten.”

Info: www.sint-niklaas.be/hendrik-heymanplein