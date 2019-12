Zesde poppentheaterfestival van Oekedoeleke in Museumtheater JVS

13 december 2019

11u03 0 Sint-Niklaas In de kerstvakantie gaan de poppen weer aan het dansen in het Museumtheater in Sint-Niklaas. Oekedoeleke organiseert er al voor de zesde keer het tweejaarlijkse poppentheaterfestival, in het weekend van 21 en 22 december.

“Na het succes van het poppentheaterfestival naar aanleiding van de 50ste verjaardag van Oekedoeleke in 2008 organiseren we sindsdien tweejaarlijks een festival. Ondertussen zijn we al aan de zesde editie toe”, vertellen Valentijn Cap, Kristof Slowack, Niki Van de Vyver en Tom Van Mieghem van poppentheater Oekedoeleke. “We brengen zelf de herneming van onze succesproductie ‘Oekedoeleke in Fruittelland’. Daarnaast hebben we ook twee andere theatergezelschappen uitgenodigd.” Dat zijn Theater Hutsepot en Figurentheater Vlinders & C°.

De voorstellingen vinden plaats tijdens het eerste weekend van de kerstvakantie, op zaterdag 21 en zondag 22 december. Oekedoeleke brengt haar voorstelling op zaterdag om 10.30 en 15 uur. Theater Hutsepot speelt ‘Kapitein Kopernagel’ op zondag om 10.30 uur en Vlinders & C° brengen ‘Valentino’ zondag om 15 uur. Het zijn allemaal voorstellingen voor kinderen vanaf 4 jaar.

Tickets kosten 5 euro en kunnen gereserveerd worden via de stadsschouwburg van Sint-Niklaas, op het nummer 03 778 33 66 of via www.ccsint-niklaas.be/te-gast.

Info: www.oekedoeleke.be