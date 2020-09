Zes chauffeurs onder invloed bij controles verspreid over stad Kristof Pieters

06 september 2020

17u41 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft zaterdag tussen 17 en 1 uur alcoholcontroles gehouden op verschillende plaatsen in de stad. In totaal bleken zes chauffeurs onder invloed van alcohol of drugs..

De controles vonden plaats in de Kettermuitstraat, op de Nieuwe Baan en in Vlyminckshoek. In totaal werden 114 chauffeurs gecontroleerd, 109 bliezen safe, twee chauffeurs zaten in de alarmfase (boete 179 euro) en twee bestuurders waren positief. Zij waren hun rijbewijs zes uur kwijt. Tot slot testte ook een chauffeur positief op drugs. De motorrijder had geen rijbewijs bij en geen verzekering. Zijn motor werd daarom in beslag genomen.

Om 1.30 uur was er ook nog een routinecontrole in de Prinses Josephine Charlottelaan. Ook daar blief een chauffeur positief en kon hiu geen rijbewijs of verzekering voorleggen. Er werd een wielklem op zijn voertuig geplaatst.