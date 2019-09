Zes bands vandaag op Sound Track in De Casino: eerste editie van podiumparcours van Poppunt en muziekclubs JVS

27 september 2019

06u49 0 Sint-Niklaas In concertzaal De Casino in Sint-Niklaas staan zes bands op het podium voor Sound Track, het nieuwe podium- en kansenparcours van Poppunt en Vlaamse en Brusselse muziekclubs.

Méér dan duizend artiesten en bands schreven zich in voor de eerste editie van Sound Track, het gloednieuwe podium- en kansenparcours van Poppunt en de livesector, waaronder muziekclubs N9, Democrazy en De Casino. Het heeft de demojury naar eigen zeggen bloed, hittegolfzweet en tranen gekost om een selectie te maken.

De Casino verwelkomt op vrijdagavond 27 september de bands Crooked Steps, Julien Firmin, Meskerem Mees, Monkey Juice, Omar Dahl en UMM. “De Oost-Vlaamse selectie maakt deel uit van een groter geheel. In Vlaanderen en Brussel werden in totaal 136 artiesten geselecteerd, integraal te ontdekken op de vernieuwde website www.sound-track.be. De selectie is nieuw, fris, divers en zit boordevol muzikale ontdekkingen. Van jazz-, folk-, afro- en balkan-acts, over lo-fi singer-songwriters en alternatieve rockbands, tot ambient, electronica, dub, hiphop en trap producers. Kortom, een mooie muzikale vertaling van wat er leeft op dit moment”, klinkt het.

Deze nieuwe, aanstormende generatie van Oost-Vlaamse artiesten krijgt de kans om zich live te bewijzen. Er vinden selectierondes plaats op vier toonaangevende Oost-Vlaamse podia. 46 artiesten, waaronder 8 uit Oost-Vlaanderen, stoten door naar een van de zes regionale finales, waaronder een Oost-Vlaamse finale op 8 december in De Centrale in Gent. Daarvoor worden ze op voorhand klaargestoomd in de organiserende muziekclubs.

De 18 laureaten gaan door naar een ambitieus kansenparcours in 2020. “Daar kan vanalles volgen: van een jaar persoonlijke begeleiding en support van de brede muzieksector, residenties in de muziekclubs, over ondersteuning door grafische artiesten en fotografen, opnametijd in professionele studio’s, nationale exposure tot buitenlandse showcases en shows in een gloednieuw podiumcircuit van Vlaamse jeugdhuizen.”

De concerten in De Casino starten vanavond vanaf 20 uur. De deuren gaan open om 19.30 uur. De toegang is gratis.