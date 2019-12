Zelfstandigen zetten 150 kerstbomen op dorpsplein om voor extra sfeer te zorgen JVS

11 december 2019

12u55 0 Sint-Niklaas De middenstandsvereniging 9113 zorgt voor extra kerstsfeer in het dorpscentrum van Nieuwkerken. Er worden woensdag maar liefst 150 kerstbomen gezet, geschonken door de plaatselijke middenstand.

Een mooie kerstactie van de middenstandsvereniging 9113 in Nieuwkerken. Woensdagmorgen gingen ze aan de slag om maar liefst 150 kerstbomen te plaatsen in het dorpscentrum. Het zorgt er meteen voor heel wat extra sfeer.

Op de kerstbomen staan de namen van de zelfstandigen die de bomen hebben geschonken. Op sommige bomen staat ook een vraag over het dorp. “En wie die vragen juist beantwoordt, kan heel wat prijzen winnen aan de stand van 9113 op de kerstmarkt”, vertellen Carolien De Groote van Den Binnenhof en Jessy De Groote van Lingerie ZiTa, de trekkers van deze kerstactie.

“Er zijn ongeveer 120 ondernemers in Nieuwkerken. We hebben hen allemaal opgebeld om deel te nemen aan de actie. Zowat 90 procent van de ondernemers heeft er positief op gereageerd. Eigenlijk zijn we toch wel geschrokken dat er in ons kleine dorpje zoveel ondernemers zijn en dat zij ook met zoveel enthousiasme meedoen. Iedereen doet elke dag weer heel wat inspanningen om ons dorp dynamisch en aantrekkelijk te houden. Met deze kerstactie willen we daar ook eens de aandacht op vestigen, en de inwoners er op attent maken dat lokaal shoppen zo belangrijk is.”

De kerstbomen blijven staan tot 28 december. Op die dag wordt door de vzw Nieuwkerken Leeft voor het eerst een kerstmarkt georganiseerd, ‘Noël Eglise’.