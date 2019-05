Zelfs yoga op een surfplank of in hangmat: “Wil iets nieuw bieden met Pure Life Studio” JVS

23 mei 2019

17u54 0 Sint-Niklaas Yoga is populair en ook in Sint-Niklaas is het aanbod al behoorlijk groot. Met haar nieuwe Pure Life Studio aan het Onze-Lieve-Vrouwplein brengt Sofie Thyssen (38) toch nog iets nieuws. Dat doet ze onder meer met ‘drysurf’ en ‘aerial yoga’: van oefeningen op een surfplank tot yoga in hangmatten.

“We willen iets nieuws bieden. In Sint-Niklaas zijn er al een aantal yogastudio’s. Wij profileren ons onder meer met aerial yoga, anusara yoga en partner yoga, maar ook met pilates. En uniek in België is ‘drysurf’: dat zijn surfboards waarop heel wat oefeningen mogelijk zijn, maar waarop ook yoga kan worden uitgevoerd.”

Bijzonder is ook de yoga in hangmatten. “Intensief én rustgevend”, aldus Sofie Thyssen. “Er is voor ieder wat wils, van beginners tot gevorderden, en ook voor kinderen is er een aanbod. De voordelen van al onze lessen zijn meer soepelheid, evenwicht en lichaamsbewustzijn. Je houding wordt beter en dat neem je mee naar andere sporten, zoals lopen, zwemmen, voetballen, golf en surfen. Met pilates kun je dan weer veel beter herstellen van rug- of knieblessures.”

Pure Life Studio, OLV-straat 26 in Sint-Niklaas. Info: www.purelifestudio.be.