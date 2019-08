Ze vechten tegen MS, maar zussen Lies en Leen staan vrijdag aan de start van de Dodentocht: “We zullen elkaar wel wat in het oog houden” Kristof Pieters

08 augustus 2019

17u40 0 Sint-Niklaas Leen en Lies Pieters, twee zussen met MS, staan vrijdagavond aan de start van de Dodentocht in Bornem. De MS Sisters willen tonen dat de ziekte hun niet klein mag krijgen. “Maar tegelijk moeten we natuurlijk niet het gevaar gaan opzoeken”, beseffen ze. “We hebben afgesproken om goed te luisteren naar ons lichaam. Tijdens trainingen hebben we de 50 km al gehaald en voor de andere helft hopen we op een flinke dosis adrenaline en de steun van de vele sympathisanten.”

De twee zussen zijn niet aan hun proefstuk toe. Twee jaar geleden gingen ze ook al de uitdaging aan om de Mont Ventoux te beklimmen samen met 50 andere MS-patiënten. Ze deden dit echter met heel wat extra bagage. Leen beklom de berg in volledige brandweeroutfit en haar zus droeg een harnas met gewichten naar de top trekken.

“Het idee voor de Dodentocht hadden we vorig jaar al maar toen waren we iets te laat om in te schrijven.” Sinds februari zijn de zussen bezig met de trainingsschema’s van hun coach en kinesist Patrick Patris. De voorbereidingen verliepen wel niet helemaal vlekkeloos. Lies kreeg enkele maanden geleden een plotse opstoot van MS en belandde in het ziekenhuis. “In november beviel ik van mijn tweede kindje. De bevalling was perfect verlopen, maar ik wist dat er een groot risico bestond op een MS-opstoot”, legt ze uit. “Ik voelde me aanvankelijk in prima conditie maar de slapeloze nachten zorgden uiteindelijk toch voor een flinke dip. Intussen ben ik wel met nieuwe medicatie gestart en voel ik me opnieuw goed.” Ook Leen bleef niet van tegenslag gespaard. “Ik heb steeds meer last van een sleepvoet, een gevolg van MS. Na een kwartiertje rust verdwijnt het en met een speciaal hulpstuk hoop ik toch de tocht te kunnen uitstappen.”

Gemengde gevoelens

De dokters staan met gemengde gevoelens tegenover de uitdaging van de twee zussen. “Ze zullen deze onderneming zeker niet stimuleren maar anderzijds dragen ze het wel een warm hart toe. Het belangrijkste is dat we goed luisteren naar ons lichaam. We kennen elkaar door en door en hebben ook goede afspraken gemaakt. Uiteraard doen we dit met twee om elkaar moed in te spreken maar tegelijk houden we elkaar ook in het oog. Als het echt niet meer gaat, zullen we niks forceren. Liefst komen we natuurlijk samen over de eindmeet maar we als één van ons opgeeft, zal de andere de tocht wel verder zetten.”

Of we de meet halen, blijft voor ons ook nog maar de vraag, maar we zullen alleszins ons beste beentje voorzetten Lies en Leen

Bij Lies (31) werd de diagnose van MS in 2012 vastgesteld. Haar oudere zus Leen (33) kreeg dezelfde mokerslag een jaar later. De twee vinden uiteraard veel steun bij elkaar en willen ook niet dat MS hun leven gaat bepalen. Leen werkt als ambulancier en brandweervrouw en Lies werd intussen al twee keer mama. “Zolang we ons goed voelen, willen we alles blijven doen”, klinkt het. “Door deel te nemen aan de Dodentocht willen we ook tonen tot welke prestaties MS-patiënten nog in staat zijn. We denken wel niet dat een jaarlijkse traditie gaat worden. Daarvoor waren de voorbereidingen iets té intens”, lachen de zussen. “Het trainen neemt ook heel wat uren in beslag. We weten wel al zeker dat we de 50 km halen. De resterende helft gaan we vooral moeten doen op de adrenaline van het moment. We kunnen gelukkig ook rekenen op een hele schare supporters. Onze pa gaat een aantal kilometer meestappen en zorgt ook voor de bevoorrading. Of we de meet halen, blijft ook voor ons de vraag maar we zullen alleszins ons beste beentje voorzetten.”

De twee zussen zamelen met hun deelname ook geld in voor de MS-liga. Hun sponsoren kan via de website http://mssisters.be