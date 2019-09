Zaterdag benefiet voor Delphine (16) in Belsele: “Het is haar droom om te leren stappen” JVS

20 september 2019

14u58 10 Sint-Niklaas In Belsele vindt zaterdag een benefiet plaats voor de 16-jarige Delphine. Zij heeft een behandeling nodig in een gespecialiseerd revalidatiecentrum, maar die wordt niet terugbetaald. Wie Delphine wil helpen, kan zaterdag in Belsele terecht om deel te nemen aan een wandeltocht of voor een drankje in het parochiecentrum.

De 16-jarige Delphine uit Belsele heeft een zeldzame, aangeboren ziekte, waardoor ze een mentale en fysieke achterstand heeft. Delphine zit in een rolstoel, maar het is haar grote droom om zelfstandig te kunnen stappen. Dat zou ze kunnen leren in TRAINM, een revalidatiecentrum in Antwerpen dat kinderen en volwassenen met neurologische en orthopedische aandoeningen behandelt. Delphine heeft er al deelgenomen aan een proefproject met hoogtechnologische robotica. Dat was een succes en daarom wil het gezin graag verder met die behandeling, maar dat brengt een grote kost met zich mee en die behandeling wordt momenteel nog niet terugbetaald.

De gezondheidstoestand van Delphine verslechtert niet. Haar situatie kan alleen maar fors verbeteren met die behandeling. Daarom hebben familie en vrienden een benefietactie op touw gezet om de nodige middelen in te zamelen. De benefiet ‘Stappen en Smullen voor Delphine’ vindt zaterdag 21 september plaats in het parochiecentrum in de Kasteeldreef 21 in Belsele, vanaf 14 uur.

Om 15 uur start er een wandeltocht, waarvoor een bijdrage van 6 euro wordt gevraagd. Onderweg is er fruit en een drankje voor de deelnemers. Je kan er ook een ritje maken met een authentieke huifkar. Nadien is er een spaghettifestijn, maar daarvoor zijn alle plaatsen ingenomen. Wel kan iedereen er nog de hele avond terecht voor een drankje, tot 23 uur. Er is ook een crowdfunding, waar iedereen vrijblijvend een bijdrage kan leveren.

“Het is heel fijn om te zien dat er al veel enthousiasme is voor de benefiet voor Delphine. We willen haar allemaal zo graag helpen om haar droom mogelijk te maken. Wat zij nodig heeft, is die gespecialiseerde behandeling. Dan kan ze leren stappen. Deze benefietactie is klein begonnen, met vrienden en familie, maar al gauw is het veel groter geworden. En dat gebeurt dan toevallig in de week van Pia. Wie Delphine wil helpen, zijn we eeuwig dankbaar”, klinkt het bij de initiatiefnemers.

Info: Facebook ‘Stappen en smullen voor Delphine’