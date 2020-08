Word matroos op de binnenvaart: Syntra pakt uit met nieuwe opleiding Joris Vergauwen

31 augustus 2020

16u51 0 Sint-Niklaas Syntra Midden-Vlaanderen, met ook een campus in Sint-Niklaas, lanceert de nieuwe opleiding ‘Matroos binnenvaart’. Die speelt in op de enorme vraag naar werkkrachten aan boord van binnenschepen.

De binnenvaart verwacht de komende jaren een grote boost, als alternatief voor het vrachtvervoer op de dichtslibbende wegen. “De sector zit duidelijk in de lift en de binnenvaart schreeuwt om matrozen en stuurlui. De lokroep naar matrozen zal nog stijgen, want volgens prognoses van het Federaal Planbureau zal het binnenvaartverkeer met 63 procent toenemen de komende tien jaar. Het is het transportmiddel van de toekomst. Eén binnenschip houdt gemiddeld tweehonderd vrachtwagens van de weg”, stelt Wim Van Stappen, opleidingscoördinator bij Syntra Midden-Vlaanderen.

Volwassenen kunnen bij Syntra matroos worden op vier maanden tijd. De opleiding verloopt in afstandsonderwijs via het internet, aangevuld met praktijklessen op een schip. Na de opleiding krijg je van het Binnenvaartloket een stempel in het dienstboekje en kan je als volwaardig matroos meevaren op een Europees binnenschip.

Het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart zet mee zijn schouders onder dit project.

Meer info over de opleiding vind je hier.