Winterbarbecue aan ijspiste met Grillmasters-finalisten Toon en Tom JVS

06 januari 2020

13u00 0 Sint-Niklaas Elk jaar sluit de ijspiste in Sint-Niklaas naar goeie traditie af met een grote barbecue in het laatste weekend. Deze keer zijn er twee bijzondere chefs: Tom Geleyn en Toon Vandenbranden, finalisten van het VIER-programma Grillmasters.

Schaatsen op de ijspiste op de Grote Markt van Sint-Niklaas kan nog tot en met zondag 12 januari. Daarna is het grootste marktplein van het land weer een jaar ijsvrij. Om van de ijspiste gepast en in stijl afscheid te nemen, is er telkens een barbecue in het laatste weekend. In het verleden gebeurde dat zelfs een paar keer óp het ijs.

Deze vrijdag laten twee bijzondere gasten de winterbarbecue langs de schaatsbaan gloeien. Dat zijn Tom Geleyn en Toon Vandenbranden uit Sint-Niklaas. Zij lieten zich in het voorjaar van 2019 opmerken met hun passage in het VIER-programma Grillmasters. Ze schopten het tot in de finale van het kookprogramma. Vrijdag gaan ze aan de slag aan de ijspiste, om een hele reeks verrassende gerechten op de barbecue te bereiden.

Aanschuiven kost 30 euro per persoon. Inschrijven kan nog tot 7 januari in de chalet van de ijspiste of via info@walburg.be.