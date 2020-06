Winkelmedewerker Action krijg klappen nadat hij man aanspreekt die met vrouw en zeven kinderen winkel binnengaat Kristof Pieters

03 juni 2020

17u57 0 Sint-Niklaas Een 27-jarige man uit Sint-Niklaas is gearresteerd nadat hij een winkelmedewerker van Action enkele slagen in het aangezicht heeft gegeven. Er was discussie ontstaan omdat de man tegen de regels in met zijn vrouw en zeven kinderen de winkel wou binnengaan.

Het incident gebeurde dinsdagmiddag omstreeks 16.15 uur in het filiaal van winkelketen Action aan het Stationsplein in Sint-Niklaas. Een medewerker van de winkel stond er voor de deur opgesteld om er voor te zorgen dat de winkelkarren ontsmet werden en er niet teveel mensen tegelijk de winkel binnen zouden gaan. De winkelmedewerker moest ook toezien op het naleven van de COVID-19-maatregelen. Eén van de regels is dat slechts 1 ouder vergezeld van maximum 2 kinderen de winkel kan betreden. Het Kosovaars gezin telde echter zeven kinderen. In principe zouden de oudste kinderen dus buiten moeten wachten. Toen de winkelmedewerker opmerkte dat het gezin toch met alle kinderen de winkel was binnengegaan, sprak hij de man daarop aan. Er ontstond een discussie en de man gaf daarop de winkelbediende meerdere slagen in het aangezicht. Het slachtoffer, een 19-jarige man uit Sint-Niklaas raakte gewond en moest overgebracht worden naar het ziekenhuis. Hij is voor minstens 14 dagen arbeidsongeschikt. De verdachte, een 27-jarige man uit Sint-Niklaas, is geen onbekende voor politie en gerecht. Hij werd gearresteerd en moest alvast de nacht doorbrengen in de cel. Het parket vraagt zijn aanhouding.