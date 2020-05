Winkeldief en afpersers opgepakt en aangehouden Kristof Pieters

31 mei 2020

16u55 0 Sint-Niklaas In Sint-Niklaas zijn zaterdagmiddag een winkeldief en twee afpersers opgepakt. Ze werden allen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde en aangehouden.

De winkeldief werd zaterdagmiddag rond 14.30 uur betrapt bij een diefstal in de winkel AS Adventure in het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas. Hij gaf een duw aan een winkelbediende, maar kon door een lid van het veiligheidspersoneel staande worden gehouden. De dief, een man van Poolse nationaliteit, werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde en aangehouden. De buit kon worden gerecupereerd.

Nog in Sint-Niklaas werden zaterdagmiddag rond 16.30 uur meerdere personen opgepakt in de omgeving van de Grote Markt op verdenking van afpersing en diefstal. Twee verdachten werden opgepakt. Het zijn geen onbekenden voor de politie. Een getuige die alles zag gebeuren, deelde in de klappen. De twee opgepakte verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden.