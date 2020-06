Wind zorgt voor lichte schade: hekwerk valt op auto’s Kristof Pieters

07 juni 2020

12u00 0 Sint-Niklaas De brandweer van de post Sint-Niklaas moest zaterdag een aantal keer uitrukken voor meldingen van stormschade.

In de Knaptandstraat was er hekwerk omgevallen tegen een aantal geparkeerde auto’s. In de Lamstraat waren er stukken van een reclamepaneel naar beneden gevallen. Bij een leegstaand pand in de Truweelstraat viel er glas op straat. Grote schadegevallen waren er gelukkig nergens