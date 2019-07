Wijnveld drie weken afgesloten: aanleg nieuwe verkeersdrempel ter hoogte van basisschool Het Wijntje JVS

29 juli 2019

17u10 8 Sint-Niklaas Van dinsdag 6 tot vrijdag 23 augustus wordt er een nieuwe verkeersdrempel ter hoogte van Wijnveld 253 in Sinaai aangelegd. Door deze werken wordt de straat afgesloten voor doorgaand verkeer.

Ter hoogte van basisschool Het Wijntje aan het Wijnveld wordt een nieuwe verkeersdrempel aangelegd. Dat zal zowat drie weken duren. Gelijktijdig gebeuren er aanpassingen aan de voet- en fietspaden. Door deze werken wordt de straat afgesloten ter hoogte van de werfzone voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk in beide richtingen tot aan de werf. Fietsers en voetgangers krijgen steeds vrije doorgang.

De werken bestaan uit het aanbrengen van prefab drempelelementen. Die moeten twee weken uitharden. Tijdens deze periode mag er niet over deze elementen gereden worden om beschadiging te vermijden. Nadien wordt er asfalt tussen de drempelelementen gelegd.

Doorgaand verkeer is niet mogelijk in die periode. Plaatselijk verkeer blijft wél mogelijk in beide richtingen tot aan de werf. Fietsers en voetgangers krijgen steeds vrije doorgang. Er is een wegomleiding gepland, in beide richtingen vanaf de Dries in Sinaai via Puivelde, Hoge Bokstraat, westelijke tangent en N70 tot aan het kruispunt Duizend Appels.