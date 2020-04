Wijkwerkers gaan aan de slag in stadskern Joris Vergauwen

08 april 2020

18u44 0 Sint-Niklaas Om het zwerfvuil op te ruimen in de stadskern werkt het stadsbestuur voortaan samen met Wijk-Werken Waas. Zes teams van twee medewerkers gaan daarbij op pad.

Wijk-Werken Waas is een project van Interwaas, waarbij langdurig werkzoekenden en leefloners werkervaring kunnen opdoen. De stad werkte nu samen met Wijk-Werken Waas een project uit waarbij in de stadskern op regelmatige basis het zwerfvuil wordt verwijderd en het grotere zwerfvuil wordt gesignaleerd aan de stadsdiensten. “Dit is en goeie aanvulling in deze periode, waarin het continu puzzelen is om met de stadsdiensten op een veilige manier taken uit te voeren”, aldus schepen voor Openbaar Domein Carl Hanssens (N-VA). “Het project is bij het begin van de paasvakantie van start gegaan en loopt tot begin mei. Nadien maken we een evaluatie. Uiteraard worden alle coronaveiligheidsaspecten gerespecteerd. Het stadsbestuur stelde beschermende kledij, hygiënisch en logistiek materiaal ter beschikking.”

Voor Wijk-Werken Waas is het ook goed om nieuwe opdrachten te krijgen. “Door de crisis vallen veel wijkwerkopdrachten weg. Door deze samenwerking wil de stad tegemoet komen aan de vraag naar wijkwerkplekken en op die manier het inkomensverlies beperken. Tegelijkertijd blijven we inzetten op propere en leefbare buurten voor de inwoners. We zijn er van overtuigd dat een propere buurt in deze coronatijd ook bijdraagt tot een grotere veiligheid”, aldus schepen voor Lokale Economie Ine Somers (Open Vld).