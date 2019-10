Wijkvergaderingen van start voor opmaak mobiliteitsplan Groot Kloosterland JVS

24 oktober 2019

17u33 0 Sint-Niklaas De stad en studiebureau Tridée zijn aan de opmaak van een mobiliteitsplan begonnen voor de wijk Groot Kloosterland, achter het station. In ‘t Bau-huis vond woensdagavond een eerste van een aantal wijkvergaderingen plaats, waarop een zestigtal buurtbewoners aanwezig waren.

De opdracht voor het uitvoeren van een mobiliteitsstudie wees het Sint-Niklase schepencollege toe aan het bureau Tridée uit Antwerpen, voor een bedrag van 42.350 euro. Bedoeling is om tegen april volgend jaar klaar te zijn met het mobiliteitsplan voor de wijk achter het station. “We willen een breed gedragen plan, met een aantal heel concrete acties op korte termijn, maar ook met oplossingen voor de langere termijn. Dat er problemen zijn in deze buurt is duidelijk, onder meer op het kruispunt met Vijfstraten. Maar we hebben een globaal beeld nodig voor dit hele stadsdeel”, stelde schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA).

Of dit nu deel uitmaakt van de opmaak van een masterplan voor de hele wijk, wilde Dirk Van Steelant van RedKloosterland weten. “Er is vandaag een mobiliteitsprobleem in de wijk en daar willen we oplossingen voor aanreiken. Maar hiermee zal ook duidelijk worden wat er in deze buurt nog kan komen, of wat er níet kan komen”, antwoordde schepen Hanssens.

De buurtbewoners kregen in deze eerste verkennende wijkvergadering de kans om aan te geven waar ze met hun wijk naartoe willen, wat er goed en fout loopt en wat ze willen verbeterd zien met het mobiliteitsplan.