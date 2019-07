Wijkagenten doen voortaan woonstvaststellingen digitaal JVS

10 juli 2019

18u07 0 Sint-Niklaas De politiezone Sint-Niklaas maakt voortaan gebruik van de nieuwe toepassing ‘burger@verhuizen’. Daarmee wordt de woonvaststelling door de wijkagenten helemaal digitaal afgehandeld, wat zowel voor inwoners als voor de politie een pak tijdswinst oplevert.

De procedure om een woonvaststelling te doen bij een adreswijziging betekende voor de wijkagenten een hele hoop papierwerk en verplaatsingen. Dat is nu voorbij. Voortaan maakt de politiezone van Sint-Niklaas gebruik van ‘burger@verhuizen’, een digitaal systeem dat een grote administratieve vereenvoudiging en een vermindering van papierstromen en verplaatsingen betekent. De vaststelling van de woonst door de wijkinspecteur gebeurt nu volledig elektronisch, in wisselwerking met de dienst Burgerzaken. De wijkagent gaat op pad met een tablet en regelt alles met de digitale toepassing bij de inwoners thuis.

“Er zijn ongeveer 32.000 adressen in Sint-Niklaas. Elk jaar moeten er zo’n 5.000 woonvaststellingen gebeuren. Hiermee kunnen we dat een pak vlotter laten verlopen, zowel voor de burgers, de wijkagenten als de stadsdiensten”, aldus burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). Korpschef Gwen Merckx kondigt een verdere digitalisering aan bij het politiekorps. “Dit is een eerste stap. Voor de wijkagenten vallen hiermee heel wat administratieve opdrachten weg, waardoor ze meer tijd hebben om hun wijkfunctie te vervullen. En dat proces van digitalisering gaat verder. Bij de interventieploegen gaan we ook naar een testfase om digitale toepassingen op het terrein te integreren.”